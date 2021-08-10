В Пензенской области запустили программу благоустройства дворовых территорий

Новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов, расположенных в городах региона, запускается по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Главная цель – сделать приятным, интересным и безопасным пребывание жителей и, в первую очередь, детей и подростков, на придомовых территориях», – отмечается в сообщении на сайте администрации.

В настоящее время разработана «дорожная карта» проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых областным центром финансовых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов. Уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок.

Мельниченко напомнил, что речь о создании данной программы шла в ходе визита в Пензенскую область первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

«В этом году начнем, в следующем продолжим. Задача – чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено. Не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены», – сказал врио главы региона.

Программа рассчитана на пять лет. Запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5-7 в каждом из городов – Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.