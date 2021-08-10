Гуцериев передал долю акций «Русснефти» брату

Михаил Гуцериев передал долю 37,15% акций «Русснефти» своему брату Саиту-Саламу Гуцериеву, сообщила компания.

«Фамилия, имя, отчество … физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов …: Гуцериев Микаил Сафарбекович. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 109 252 749 голосов / 37,15%», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Право распоряжаться такой же долей приобрел брат Михаила Саит-Салам. Контролирует этот пакет он через кипрскую Vemonar Holdings Limited.

Накануне правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». После этого он решил покинуть совет директоров «Русснефти».