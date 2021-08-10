В Китае найден самый древний монетный двор

В китайском городе Гуаньчжуане проводили раскопки, во время которых обнаружили древний монетный двор. По данным углеродного анализа, работал он в период с 640 по 550 годы до нашей эры. Если эта информация подтвердится, то это окажется самый древний из известных науке монетных дворов.

Товарно-денежные отношения появились значительно раньше, поясняют ученые. Однако монеты как таковые чеканят относительно недавно.

В более древние времена в качестве эквивалента стоимости использовали разные вещи, которые были более-менее одинаковыми по размеру и относительно труднодоступными. Появление же монет дало старт для создания финансовой системы. Как видим, с того времени прошло всего-то чуть более двух с половиной тысяч лет.