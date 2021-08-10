Актер Плотников поддержал намерение Булановой отстоять свои права на выборах в ЗакС Петербурга

Сергей Плотников, российский актер театра и кино, народный артист СССР поддержал инициативу певицы Татьяны Булановой о введении надбавок для пенсионеров Петербурга.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова баллотируется на предстоящих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». В избирательной программе Булановой есть инициатива о «ленинградской надбавке», в которой предлагаются дополнительные выплаты для петербургских пенсионеров.

Несмотря на то, что инициативу Булановой поддержали около 100 тысяч петербуржцев, в местном избиркоме ее команде запретили размещать свои агитационные баннеры. В связи с этим певица обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отправить в Петербург независимую комиссию, чтобы всем участникам выборов были обеспечены равные условия.

Инициативу «Родины» и Татьяну Буланову поддерживают многие культурные, общественные и политические деятели. Например, заслуженный артист РФ Сергей Плотников считает, что «ленинградская надбавка» нужна пенсионерам и пойдет им только на пользу. Поддержал Плотников и намерение Булановой отстоять свои права в избирательном процессе.

Недавно глава ЦИК Элла Памфилова ответила Татьяне Булановой и пояснила об уже принятых мерах.

«Мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию. В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения – взвешенными», – заявила глава ЦИК.