Альбина Джанабаева развлекла подписчиков занятной видеоинсценировкой: “А ребёнок где?”

Популярная певица Альбина Джанабаева разместила на личной странице в Instagram юмористическую видеопубликацию, в которой в паре с супругом Валерием Меладзе выступила в роли актрисы. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что после рождения дочери звездная пара открыла в себе новые таланты – актеров и клипмейкеров. Примечательно, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, изначально славящиеся исполнением преимущественно лирических музыкальных композиций, отдают теперь предпочтение в своих новых “творениях” сатире и юмору, а в сюжете неизменно присутствует их малышка – четырехмесячная Агата. Не стала исключением и свежая публикация. Ролик начинается с вполне тривиальной ситуации – супруги собираются в очередную поездку на автомобиле. Заняв свои места в передней части салона, “актеры” импровизированного клипа вслух перечисляют собранные в дорогу детские аксессуары: памперсы, пеленки, гигиенические средства и т.п. А затем, скрепив свои сентиментальные эмоции страстным поцелуем, семейная пара вдруг обнаруживает, что забыла дома главного “персонажа” – свою дочь. Милая идиллия моментально сменяется вполне “реальной” ссорой с криками: “А ребенок где?”.

Далее же, по всем законам кинематографа, следует смена кадра – и вот уже знаменитости наслаждаются романтичным вечером, сидя в обнимку на домашнем диване рядом со спящей в коляске малышкой. “Случай из жизни… Не забывайте о главном!” – такой нравоучительной репризой сопроводила видео хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что некоторые фолловеры отнеслись к постановке с некоторым скепсисом: так, один из посетителей микроблога назвал юмор ролика “стариковским”. Абсолютное же большинство поклонников оценило блиц-комедию супружеской четы по достоинству, выразив в комментариях восторг от увиденного. За треть суток публикация набрала более 160 тысяч просмотров.