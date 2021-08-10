 

В Госдуме призвали штрафовать владельцев угнанных машин

10.08.2021, 18:51, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект «О персональной ответственности владельцев транспортных средств». Документ устанавливает обязанность автовладельцев обеспечивать надлежащее состояние своего транспортного средства и его сохранность, а также устанавливает санкции в случае его потери (угона).

По мнению автора инициативы Константина Макарова, граждане излишне перекладывают свои обязательства, в т.ч. по розыску транспортных средств, на плечи государства, при этом сами не предприняли меры, чтобы предотвратить похищение.

«Все оперативно-розыскные мероприятия по поиску транспортных средств, пребывающих в угоне, обходятся в десятки, а в случае с депутатами Госдумы в сотни тысяч рублей. И всё это за деньги наших налогоплательщиков, в том числе, кто не может позволить себе приобрести автомобиль. В то же время владельцы транспортных средств должны заботиться и о его сохранности – устанавливать современную сигнализацию, парковать автомобиль в безопасном месте и так далее. Поэтому потерпевший в таком случае сам отчасти виноват и, следовательно, должен понести наказание, пусть и не столь строгое, как угонщик», – пояснил парламентарий.

Закон предусматривает привлекать недобросовестных автовладельцев к административной ответственности за похищение (утерю) их транспортных средств. В зависимости от количества розыскных мероприятий и стоимости похищенного автомобиля устанавливается штраф в размере 100-500 тысяч рублей или альтернативные варианты наказания – административный арест сроком 15-30 суток или 120-240 часов общественных работ.

Также парламентарии предложили не разыскивать автомобили с недействующей страховкой или не прошедшие технический осмотр. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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