 

Назад дороги нет: Лионель Месси прилетел в Париж и официально стал игроком “ПСЖ”

10.08.2021, 18:24, Разное
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Сегодня днем аргентинский футболист Лионель Месси вылетел из аэропорт Барселоны, где был сфотографирован с женой Антонеллой Рокуццо и сыновьями – 8-летним Тьяго, 5-летним Матео и 3-летним Чиро. Чуть больше часа назад он прилетел в Париж и может быть уже вечером будет представлен в своей новой официальной форме. Согласно информации зарубежных журналистов, в “ПСЖ” Месси будет получать порядка 30 миллионов евро в год. Его новый контракт рассчитан на два года с возможностью продления.

Пожалуй, больше всего переходу Месси в Париж рад его близкий друг и бывший одноклубник по Барселоне – Неймар. Стоит отметить, что этим летом еще один игрок Ла лиги пополнил ряды “ПСЖ”: Серхио Рамос перешел в клуб из Мадридского Реала, за который выступал последние 16 лет.

Команда у аргентинского тренера Маурисио Почеттино, возглавившего “ПСЖ” только в этом году собралась звездная: Мбаппе, Рамос, Неймар, а теперь еще и Месси. Еще никогда поклонники футбола не ждали этот сезон Лиги Чемпионов с таким нетерпением. Ждать осталось недолго!

Лионель Месси в Париже приветствует фанатов “ПСЖ”, 10 августа

О том, что 34-летний аргентинский нападающий команды Лионель Месси отказался продлевать контракт с “Барселоной”, пресс-служба футбольного клуба сообщила 5 августа. Предыдущий контракт истек еще в конце июля, и сначала он согласился остаться в “Барселоне” на пониженной зарплате до 2026 года, но позже заявил, что условия нового соглашения его не устраивают.

В результате Месси не сможет остаться в “Барселоне”. Обе стороны сожалеют, что желания игрока и клуба в итоге не стали реальностью, – говорится в пресс-релизе “Барселоны”.

Лионель играл за каталонский клуб всю свою карьеру – 17 лет – и выиграл с ней все трофеи, какие может выиграть футбольный клуб. В ее составе футболист стал шестикратным обладателем “Золотой бутсы” и “Золотого мяча”, лучшим бомбардиром сборной Аргентины. 

Кстати, Месси уже пытался уйти из “Барселоны” в прошлом году, за год до истечения контракта (тогда, по слухам, он собирался перейти в “Манчестер Сити”), но в итоге решил остаться.

Лионель Месси с семьей в аэропорту Барселоны, 10 августа



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