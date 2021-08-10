 

Украинцы больше всего не доверяют российским СМИ и украинским чиновникам – опрос

10.08.2021, 18:14, Новости дня
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Также опрошенные не доверяют Верховной Раде (75,1%), украинской судебной системе (74,2%), правительству (72%), политическим партиям (71,7%) прокуратуре (71,1%) и коммерческим банкам (70,7%).

Помимо этого, доверия у украинцев не вызывают Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – по 69,6%, Специализированная антикоррупционная прокуратура (69,3%), Высший антикоррупционный суд (68,й%), Государственная налоговая служба (65,3%), Государственная таможенная служба (65,2%), местные суды (65%), Конституционный Суд Украины (63,2%), Верховный Суд (63,1%), Национальный банк Украины (60,1%), президент Украины (57,6%), профсоюзы (54,8%), Национальная полиция (52,9%) и Совет национальной безопасности и обороны (51%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, среди всех государственных и общественных институтов страны украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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