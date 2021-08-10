 

Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов

10.08.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чрезвычайное положение будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе в период с 11 августа по 10 ноября 2021 года.

В решении говорится, что  пограничная служба при установлении факта незаконного пересечения латвийско-белорусской границы имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу.

Приказом также установлено, что в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Государственной пограничной службе поручили увеличить доступность ресурсов для приема ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса, чтобы обеспечить возможность соответствующим лицам подавать ходатайства о предоставлении убежища.

Контекст:

6 июля премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литві. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Россияне показали самые необычные места для онлайн-голосования по Конституции

07.04 / Самарские студенты запустили ракету в честь юбилея полета Гагарина

06.07 / Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ

15.11 / Выборы президента США. Байден стал первым демократом, который победил в Джорджии за последние 28 лет – СМИ

05.11 / В больницах Львова развернут еще несколько сотен койко-мест для пациентов с COVID-19

09.06 / Названа причина гибели людей при пожаре в рязанской больнице

20.04 / Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года

08.05 / Компания Amazon предлагает майнить криптовалюту Chia в ее облачном сервисе

19.10 / В мире: Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

12.01 / Тупицкому в отеле в Дубае на стол бросили “материальную помощь”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика