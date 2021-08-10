ОГХК могла поставлять руду российской компании, которую возглавляет попавший под санкции СНБО Чемезов – СМИ

Об этом, ссылаясь на грузовые таможенные декларации и накладные, написало агентство “Українські новини”.

По данным агентства, ОГХК поставляла продукцию компании “ВСМПО-Ависма”, которая входит в корпорацию “Ростех”. Председатель совета директоров “ВСМПО-Ависма” – глава “Ростеха” Сергей Чемезов, его заместитель – российский миллиардер Михаил Шелков. Оба находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины с июня 2021 года.

ОГХК в 2020–2021 годах отгружала ильменитовый концентрат, титановую руду и концентрат “ВСМПО-Ависма”, пишет агентство.

В общей сложности речь идет о более 800 тоннах ильменитового концентрата и около 349 тоннах титановой руды и концентрата, говорится в материале.

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня. По данным СМИ, ее стоимость при приватизации может составить почти 10 млрд грн.

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