Шойгу назвал страшнейшей угрозой разложение общества в стране

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что считает страшнейшей внутреннюю угрозу разложения общества в стране.

«Внешние угрозы – они понятны… Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», – сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

По его словам, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны».

Ранее Шойгу рассказал, что уровень доверия россиян к Вооруженным силам РФ возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет.