 

Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма

10.08.2021, 18:09, Новости дня
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Размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что РФ якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие.

«Цитируемые в СМИ высказывания украинского «министра по виртуальным делам», то есть «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций», – передает слова Косачева  РИА «Новости».

Он пояснил, что министр, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки.

«Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма», – сказал вице-спикер Совфеда.

При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни «министра без повестки», ни Киева в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой «Крымской платформы» – очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев.

«Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про «реинтеграцию оккупированных территорий». Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», – подчеркнул сенатор.

Ранее Украина провела очередные военные учения у границ Крыма.



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