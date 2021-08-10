 

Похищенные во время войны редкие книги вернули в ФРГ российскому вузу

10.08.2021, 18:09, Новости дня
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Уникальные издания, которые были похищены в годы войны, вернули в ФРГ российскому вузу, торжественная церемония передачи прошла в Российском доме науки и культуры в Берлине.

Всего передана была 91 книга XVII – XIX веков. Издания незаконно вывез один из военнослужащих вермахта в 1942 году с территории СССР во время Второй мировой войны. Его сын, бывший бургомистр города Ной-Изенбург Ханс-Эрих Фрай решил вернуть книги в зональную библиотеку Воронежского государственного университета, откуда их забрали, передает РИА «Новости».

По словам директора Российского дома науки и культуры в Берлине Павла Извольского, передача книг является «важным историческим событием».

Из 91 возвращенной книги 58 написаны на русском языке, остальные – на французском и английском языках (частично с русским переводом). Среди книг есть собрание сочинений А.С.Пушкина, выпущенное через год после смерти поэта, в 1838 году.

Ханс-Эрих Фрай сообщил во время церемонии, что испытывает глубокий стыд за преступления, совершенные «моими земляками», военнослужащими гитлеровской армии на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Семья Фрай неоднократно пыталась вернуть книги Воронеж в рамках процесса реституции, теперь, «когда дипломатические препятствия преодолены», экс-бургомистр выразил благодарность всем участникам церемонии.

На церемонии присутствовал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, представители ВГУ (в том числе по видеосвязи), высокопоставленные сотрудники МИД ФРГ и ведомства Уполномоченной федерального правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ, представители общественности.

Ранее российские поисковики по наводке украинских коллег выкупили на онлайн-аукционе уникальное знамя, захваченное у советских солдат в период Великой Отечественной войны и вывезенное в Германию.



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