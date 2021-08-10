 

Эксперты назвали способы восстановить обоняние после COVID-19

10.08.2021, 18:06, Разное
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Эксперты рассказали о простых и действенных способах восстановить обоняние после COVID-19. Для этого необходимо поддерживать здоровье носа и тренироваться.
Одним из главных симптомов коронавируса, который отмечается с начала его распространения по всему миру, является потеря обоняния. Несмотря на то, что у новых штаммов COVID-19, появившихся вследствие мутаций, появляются и другие признаки заболевания, многие пациенты после перенесенного недуга теряют ощущение вкуса и запаха. Со временем данные функции восстанавливаются, однако, как оказалось, существуют способы ускорить этот процесс.

Вернуть чувствительность к ароматам после COVID-19 можно, если следовать несложным рекомендациям специалистов. В первую очередь, необходимо регулярно промывать нос солевым раствором. Также здоровье носоглотки хорошо восстанавливают разнообразные спреи с веществами для сужения сосудов, устранения воспалений или с гормональными компонентами. Выбирая тот или иной препарат, следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, следует самостоятельно тренировать обоняние и вкусовые функции. Для этого можно использовать продукты с сильным ароматом или вкусом. Запомнив, нужно попытаться вспомнить их, и постараться почувствовать снова при следующем употреблении. Наиболее подходящими для таких целей являются запахи цитрусов, ванили, чеснока, а также кофе. Их достаточно нюхать дважды в день, уделяя для этого всего двадцать секунд каждый раз, а затем вспоминая опробованный аромат.

Источник: www.mk-kalm.ru



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