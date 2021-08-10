 

МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

10.08.2021, 18:00, Разное
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Президент
Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)
Владимир Платонов отметил, что бизнес постепенно возвращается к темпам развития, которые наблюдались до пандемии коронавируса, однако все равно есть опасение, что будут введены новые ограничения. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое является безопасным.

Во вторник, 10 августа, актив МТПП провел заседание, во время которого было решено обратиться к правительству Москвы с предложением провести программу стимулирования гражданской активности. По словам Платонова, участие в программе “Миллион призов – #ВыбираемВместе” демонстрирует социальную ответственность бизнеса.

Партнерами программы “Миллион призов” хотят стать представители строительной и автомобильной отраслей. Они готовы предоставить для розыгрыша квартиры и машины. Пока к программе присоединились более 70 компаний: например, торговые сети “Магнит”, “Пятерочка”, “Детский мир”, “Ригла”, “Азбука вкуса”, “Дикси”, “Лента”, “Спортмастер”, аптечные, ресторанные сети, предприятия общественного питания и другие.

Напомним, программа “Миллион призов” впервые была запущена в 2020 году – перед голосованием по поправкам к Конституции России. Тогда сертификаты получили более двух миллионов москвичей. А в мае 2021-го в Москве стартовала еще одна программа – “#ПобедимCOVIDВместе”. В ней приняли участие более 400 тысяч жителей города старше 60 лет, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.



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