 

Медицинским вузам разрешили отчислять выступающих против прививок студентов, как априори профнепригодных

10.08.2021, 17:51, Разное
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Министерство образования и науки разрешило медицинским институтам отчислять студентов, выступающих против прививок. Ранее об этом попросило руководство сразу четырёх ведущих медвузов страны.

“Нет абсолютно никакого смысла тратить ресурсы на тех, кто врачом уже не станет”, – пояснил представитель министерства Алексей Лесанов. – “Если человек учится в медвузе и при этом страдает антивакцинаторством, то это абсурд какой-то, ошибка, которую надо исправить”.

В ведомстве посоветовали студентам, выступающим против прививок, заранее готовиться к отчислению и подбирать себе более подходящую профессию – например, курьера или кассира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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