В НАСА назвали причину невозможности высадки американцев на Луну в 2024 году

Высадка американцев на Луну в 2024 году невозможна из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА.

«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров… Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года», – приводит доклад РИА «Новости».

Ранее стало известно, что НАСА «готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis» и «выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля». Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность». Отмечается, что как минимум «один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне».

Напомним, НАСА перенесло начало программы освоения Луны. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы уже были бы на спутнике Земли.