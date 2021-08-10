Правоохранители выявили халатность в больнице во Владикавказе после прорыва трубы с кислородом

Правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

«По предварительному докладу всех надзорных структур есть и техническая стороны вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал четыре минуты, к баллонам пациентов подключили за две-три минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут.

Ранее стало известно, что 11 человек скончались из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Открыто уголовное дело.