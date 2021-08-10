Звезда фильма “Добейся успеха” Элайза Душку стала мамой во второй раз

40-летняя актриса Элайза Душку снова стала мамой! Звезда фильмов “Добейся успеха”, “Поворот не туда” и сериала “Истребительница вампиров” родила сына, которому они с мужем дали имя Бодан. О рождении малыша Элайза сообщила в социальных сетях, опубликовав черно-белое фото его ножек и несколько снимков, снятых во время беременности.

Приветствуем нашего прекрасного сына Бодана! Эта неделя сама по себе была путешествием. Испытываем благодарность и радость! Эти мальчики расширили наш горизонт и границы возможного. Борни и Боди! Спасибо всем за любовь и поддержку, – написала Душку в публикации.

О второй беременности Элайзы Душку стало известно в конце февраля, когда она опубликовала в Instagram селфи, на котором был заметен ее округлившийся живот. Для актрисы ребенок стал вторым, тогда как для ее супруга Питера Паланджяна – шестым. От предыдущего брака с Мари-Луизой Паланджян у него есть четверо детей: Манон, Петрос, Марго и Маделон.

Элайза Душку и Питер Паланджян Элайза Душку и Питер Паланджян

О помолвке Элайзы Душку общественность узнала в июне 2017 года. Ее избранником стал бизнесмен, а в прошлом профессиональный теннисист Питер Паланджян. Интернет-пользователи тогда бурно обсуждали большую разницу в возрасте между влюбленными: Питер старше Элайзы на 17 лет. Но их самих этот факт не беспокоит. Также, как и Элайза, Питер родился в Бостоне. Он является генеральным директором частной инвестиционной компании Intercontinental Real Estate Corporation.

Свадьбу они сыграли 18 августа 2018 года. В июле 2019 года у пары родился сын, который стал для Душку первенцем. Мальчику дали имя Филипп, но дома его зовут “Борн”.

Кстати, коллега Элайзы по фильму о чирлидинге “Добейся успеха” актриса Кирстен Данст тоже недавно стала мамой во второй раз – в начале июля у нее родился сын.

Элайза Душку и Питер Паланджян

Кирстен Данст и Элайза Душку в фильме “Добейся успеха” (2000 год)

Пик популярности Элайзы Душку пришелся на 90-е. Сниматься в кино она начала еще ребенком – в 11 лет сыграла вместе с Джульетт Льюис в фильме “Той самой ночью” Через год – в фильме “Жизнь этого парня” вместе с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Именно эта роль открыла ей двери в большое кино. В следующем году она поработала с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис над фильмом “Правдивая ложь”. Всего у Элайзы более 50 ролей в кино и сериалах. Однако главных ролей в кино последние годы Элайза не получала.

Причину упадка в карьере Душку объяснила в марте 2017 года, выступив с откровенным признанием. Как оказалось, в течение нескольких лет актриса имела серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.

Первое время, мне нравилось принимать наркотики, потому что мне нравилось то, как они заставляют меня себя чувствовать. Мне нравилось то, что с ними я могу ничего не чувствовать, да мне это было и не нужно. Было весело, и я любила это до тех пор, пока это не перестало быть весело. Наркотики не любили меня, они не любили мою семью. Они определенно не любили моих друзей, которые умерли. Многие мои друзья погибли от этого, – рассказала актриса на молодежном саммите.

А в январе 2018 года актриса призналась, что подверглась сексуальному насилию, когда ей было 12 лет. По ее словам, к ней приставал постановщик трюков Джоэль Крамер во время съемок фильма “Правдивая ложь” режиссера Джеймса Кэмерона.

Элайза Душку в фильме “Той самой ночью”

Кадр из фильма “Поворот не туда”