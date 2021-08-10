Месси прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с ПСЖ
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* pic.twitter.com/y5IbqL69Z4
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
Сейчас Месси находится в Париже, где он должен подписать контракт и пройти медобследование.
Lionel Andrés Messi.
Paris – August 10 2021.
Paris Saint-Germain.
Official.
Historical.#Messi * pic.twitter.com/FNwpJOToN3
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
По информации футбольного журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один. Зарплата аргентинца составит около €35 млн в год с учетом бонусов.
Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. * #Messi
Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
Контекст:
Месси выступал в “Барселоне” с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.
Прошлым летом он уже хотел покинуть “Барселону”. Руководство каталонского клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.
По данным испанской газеты El Mundo, в 2017 году Месси подписал контракт с “Барселоной” до 30 июня 2021 года на сумму €555,2 млн.
Месси стал свободным агентом с 1 июля. ESPN со ссылкой на источники сообщал, что каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.
По информации ESPN, до пандемии у “Барселоны” был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.
В Ла Лиге предупреждали руководство “сине-гранатовых”, что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если “Барселона” не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).
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