Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки

Причиной этого решения, по словам Тарантино, стала обида на мать из-за того, что она всегда была на стороне школьных учителей, которые насмехались над его увлечением придумывать сценарии для кино и критиковали за плохую успеваемость.

“Моей маме всегда было тяжело из-за того, что я не хотел учиться. Она жаловалась, что я пишу сценарии”, – признался режиссер.

Тарантино подчеркнул, что однажды во время “очередной тирады” мать назвала его увлечение “дерьмом”, а возможной карьере сценариста говорила с сарказмом.

“Когда она сказала это мне в такой саркастической манере, я ответил: “Хорошо, если я стану успешным, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Я не куплю тебе дом. Я не буду оплачивать твой отпуск, я не куплю тебе Cadillac как у Элвиса Пресли. Ты ничего не получишь. Потому что ты это сказала”, – заявил Тарантино.

На уточняющий вопрос ведущего, сдержал ли он слово, режиссер ответил утвердительно.

“У ваших слов есть последствия. Помните, что ваш саркастический тон будет иметь последствия”, – заявил 58-летний Тарантино.

Контекст:

Тарантино родился в 1963 году в США. Его родители развелись до того, как он появился на свет. На момент рождения сына матери будущего режиссера, медсестре Конни Макхью было 16 лет. Биологическим отцом Квентина Тарантино является актер Тони Тарантино. Отец и сын никогда не предпринимали попыток встретиться.

Тарантино получил мировую известность после премьеры фильма “Криминальное чтиво” (1994).

В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу “Однажды в Голливуде”, написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году. В том же месяце режиссер объявил о завершении своей карьеры.

Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.

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