В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси после высказываний Лукашенко

Белорусского дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями.

“От белорусской стороны мы запросили объяснения о словах Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самоназванных “прокуроров” из временно оккупированного Луганска для допроса [оппозиционного журналиста] Романа Протасевича. В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался”, – отметили в министерстве.

Высказывание Лукашенко о переправке оружия и подготовке в Украине “боевиков” для действий на территории Беларуси в МИД Украины назвали безответственной и далекой от реалий пропагандой.

“Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как “враждебной” Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейк о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси”, – добавили в МИД.

Угрозы Лукашенко “поставить на колени” Украину, прикрываясь президентом РФ Владимиром Путиным являются проявлением слабости, а не демонстрацией силы, сообщили в украинском ведомстве.

“Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставкой”, – подчеркнули чиновники.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины “поступает огромное количество оружия”.

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины “дополнительной угрозой” и обвинил власти страны в проведении “политики конфронтации”.

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