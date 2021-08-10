 

Представьте себя такое в Ватикане или перед Нотр-Дам де Пари. Ткаченко хочет штрафовать за дрифт у Софии Киевской

10.08.2021, 17:20, Новости дня
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Глава Минкульта отметил, что не представляет, “чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО”.

“Представьте себя такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо заплатили бы штрафы”, – написал Ткаченко.

По его словам, дело “даже не в испачканной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают”.

“А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых – в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих – к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник “София Киевская”, – подчеркнул Ткаченко.

Глава Минкульта считает, что инцидент в Киеве есть поводом, чтобы министерство “имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников”.

Контекст:

Утром 10 августа на Софиевской площади в Киеве проходили рекламные съемки, автомобили Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица Alyona Alyona. 

В КГГА заявили, что Red Bull планировала проводить съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте.

“Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тыс. м2 мощения – традиционного киевского желтого клинкерного кирпича”, – сообщил замглавы КГГА Константин Усов. Он добавил, что Red Bull “не предприняла никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов”.

По словам Усова, “городские службы подсчитывают убытки, направляют обращения в прокуратуру”. “Ну а Red Bull скажу прямо: вы просто последние мудаки”, – резюмировал замглавы КГГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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