 

“В Антарктиду наконец пришла зима”. Украинских полярников на станции “Академик Вернадский” замело снегом

10.08.2021, 17:20, Новости дня
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“В Антарктиду наконец пришла зима”, – говорится в сообщении. 

Высота снежного покрова на станции – 196 см. Отмечается, что хотя температура составляет -12 С °, поскольку влажность – 86%, то это ощущается почти как -38 С °.

“Мы вышли чистить снег, но за секунды нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!” – отметил повар Артем Игнатенкo.

Глава станции Богдан Гаврилюк вместе с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы возле станции всю ночь. Также полярники выключили определенную аппаратуру, подготовили к запуску запасной дизель-генератор и установили аварийный свет.

“Даже такая непогода не мешает 26-й Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1713429402200263

Контекст:

В конце марта на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Ожидается, что она впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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