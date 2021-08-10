 

Названы самые продаваемые японские автомобили России

10.08.2021, 17:14, Разное
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Эксперты рынка транспортных средств назвали наиболее популярные у автовладельцев РФ японские автомобили. В ТОП самых продаваемых в первом полугодии вошли кроссоверы и седан.
Автомобили, произведенные компаниями Страны восходящего солнца, давно завоевали популярность во всем мире, и РФ не стала исключением. Эксперты сферы транспортных средств «Ассоциации европейского бизнеса» составили рейтинг наиболее часто покупаемых гражданами РФ японских машин. Открывает четверку самых востребованных у россиян кроссовер Mazda CX-5 с отметкой в 10,9 тысяч единиц, проданных за первое полугодие 2021 года.

Далее в списке тоже внедорожник, Qashqai от концерна Nissan приобрели 11,2 тысячи граждан. За аналогичный период прошлого года были реализованы 12,4 тысячи моделей. Серебро в рейтинге АЕБ с отметкой в 18 тысяч проданных машин занял бизнес-седан Camry от компании Toyota. Причем, по сравнению с прошлым годом, динамика его релизов показала рост на более чем 4 тысячи единиц.

И самым популярным у россиян японским автомобилем за первое полугодие 2021 года стала тоже модель от корпорации Toyota. Кроссовер RAV4 приобрели почти 22 тысячи жителей Российской Федерации, превысив прошлогодний спрос на 1,5 тысячи экземпляров. Всего в стране с января по июнь продали свыше 120 тысяч машин производства Японии, что составило 13,7% от всего рынка.

Источник: kadara.ru



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