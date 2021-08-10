Участницы нового сезона шоу «Холостяк» поборются за руку и сердце бывшего мужа Любови Соболь

Телеканал ТНТ запускает очередной сезон шоу «Холостяк». На этот раз участницы попробуют завоевать симпатии бывшего мужа экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь – пауэрлифтера и антрополога Сергея Мохова.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь несколько дней назад покинула Россию и объявила о разводе с мужем. Сергей Мохов – известный учёный, получающий крупные зарубежные гранты на свои исследовательские проекты, сразу же стал одним из самых завидных женихов страны. От распавшегося брака у холостяка осталась пятилетняя дочь Мирослава.

«С момента разрыва наших отношений прошло не так много времени, поэтому о дальнейшей личной жизни я пока не задумывался, но предложение поучаствовать в таком проекте принял с энтузиазмом. Даже если он не поможет найти новую спутницу жизни, то хотя бы поможет развеяться», – заявил Мохов.

В очередном сезоне участницам предстоит пройти через непростые испытания. Девушки будут должны проявить себя в любимом виде спорта холостяка – тяжёлой атлетике, с учётом санитарных норм организовать согласованный митинг и даже пройтись ночью по кладбищу (научная работа Мохова связана с изучением похоронных практик).

*Фонд борьбы с коррупцией признан запрещённой в России экстремистской организацией и иностранным агентом.

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