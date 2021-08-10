В мире: Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

Долгие годы официальный Киев утверждал, что «на Украине дорогой газ из-за махинаций России». Но вот уже давно голубое топливо приходит в страну только с Запада, и внезапно выяснилось, что цена газа на Украине даже выше, чем в Евросоюзе. Как такое произошло и почему это даже выгодно Киеву – хотя и разоряет украинское население?

Пока спортсмены всего мира ставили новые рекорды в Японии, в Европе этим же занимались цены на газ. Если в начале прошлой недели спотовая цена газа достигала 520 долл за тысячу кубометров, то уже к концу прошлой недели она превысила 546 долл.

Причиной этого стал не только спрос, но и пожар на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе, где добываемый газ проходит деэтанизацию перед отправкой в страны ЕС. Уже подсчитано, что из-за пожара «Газпром» может сократить объемы экспорта на 3-5%. Что, впрочем, не особо скажется на финансах компании. Согласно прогнозам, газ в Европе будет стоить выше 500 долл за тысячу кубометров как минимум до марта будущего года. И одна из тех, кого эти новости совсем не радуют – Украина, где – вот сюрприз – цены даже выше европейских. Почему?

Все выше и выше

Непростым российско-украинским газовым соглашениям уже не один год. Официальные лица в Киеве обычно все сводят к тому, что российский газ для Украины дорог, а его стоимость и саму безальтернативность поставок РФ якобы использует против Украины как энергетическое оружие.

И в этом Украина неоригинальна: страны ЕС тоже постоянно жалуются, подают иски в арбитраж. Что неудивительно. Газ – один из ключевых элементов в цепочке формирования себестоимости товаров и услуг. А поскольку ЕС в первую очередь экономический союз, цена на газ в любом из входящих в него государств в конечном счете влияет и на остальные.

Но вот парадокс. Если страны Европы периодически добиваются для себя каких-то скидок (Германия в 2013-м, Польша в 2012-м), то с Украиной все иначе. Сегодня на Украине цена колеблется от 445 (население) до 670 (промышленность) долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, в соседней с Украиной Белоруссии – 127 долл.

И хотя Украина не раз пыталась добиться от «Газпрома» скидок и уступок, газ в итоге только дорожал.

Впервые это случилось еще при Ющенко, в 2005 году. Тогда у Украины был исключительно выгодный контракт: 50 долл за тысячу кубометров (в Европе на то время – втрое дороже). Но украинцам не нравилось, что газ поставляет посредник «Росукрэнерго». Вернее, сменившая Леонида Кучму оранжевая власть попросту хотела встроить в схему своего посредника. Для чего нашла формальный повод: контракт не соответствует европейским нормам и должен быть разделен на два отдельных: контракт транзит в ЕС и контракт на поставки собственно Украине. Только в Киеве не учли, что именно единый контракт и посредник обеспечивают такую низкую цену. В итоге в начале 2006 года цена выросла до 95, а к лету – до 135 долл.

Для сравнения – прошлогодний пример из Польши, где посчитали, что контрактный российский газ стоит дороже сжиженного американского в среднем на 35-40 долл дороже. И начали добиваться пересмотра цены. Украина же в 2006-м получила почти трехкратный рост… и никак не отреагировала. Если не считать постоянных обвинений от политиков.

В 2009-м история повторилась. РФ и Украина перешли на прямые поставки. Цена выросла с 180-190 (2008 год) до 360 долларов. Это было дешевле, чем в ЕС, но в основном за счет транспортировки. В целом-то цена снова выросла.

До конца 2013 года, когда Янукович пытался спрыгнуть с поезда евроинтеграции и все же поехал на поклон в Москву. Но тогдашняя скидка (с 400 до 286 долларов) не в счет, ведь уже в марте майданная власть отказалась перчислять авансовые платежи (условие скидки). И цена выросла – до 485 долларов. Затем последовал громкий разрыв отношений. С тех пор в «Нафтогазе» утверждают, что не импортируют российский газ и даже смастерили трогательный таймер. Цена, конечно же, снова выросла. В этот раз за счет «виртуального реверса», ведь теперь импортерами газа значились европейские посредники.

При этом лейтмотив выступлений украинских политиков был примерно таким: газ дорогой, потому что российский, а РФ якобы нечестно торгует. Нужно переходить на европейские нормы, тогда газ будет дешевым. А если еще и наладить поставки из Европы, то еще дешевле за счет конкуренции.

В итоге конкуренция есть, нормы есть, а газ на Украине дороже, чем на европейских хабах. К тому же возникает вопрос: почему правительство Украины никак это не оспаривает. Да, Украина судилась с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Но судился «Нафтогаз», а не правительство. К тому же компания оспаривала, якобы, переплату, а не саму формулу ценообразования. Ведь никто в Киеве даже не пытался пойти на какую-то глобальную мировую с Газпромом, договориться о какой-то приемлемой для украинской промышленности цене на газ. Почему?

Ответы просты. Во-первых, текущие цены Украину полностью устраивают. Во-вторых, газ украинской промышленности больше не нужен.

Украинский дороже российского

Эти ответы лишь кажутся парадоксальными. Для начала вспомним контракт 2009 года, известный также как «контракт Тимошенко». В нем фиксировалась не только формула цены, но и объемы поставок. Причем недобор грозил Украине штрафами (которых, впрочем, она никогда не платила). Итак, в 2009-2019 гг Украина обязывалась закупать в РФ 52 млрд куб м газа. Чтобы понять, насколько это много, легко сравнить динамику чистого импорта газа в постмайданные годы. В 2015-м – 15,3 млрд кубометров, в 2018-м – 10,6, а за январь-июль текущего года – только 1,15!

Падение колоссальное, поэтому его причины следует прояснить. Во-первых, в 2014-м отвалилась часть потребителей Крыма и Донбасса. Причем для Донбасса это в первую очередь заводы. Во-вторых, сокращение территорий и «оптимизация» отопления позволяют серьезно экономить.

К примеру, в 2020 году на коммунальную сферу (ЦО+газ для бытовых нужд) ушло около 10 млрд куб м. До майдана было до 20 млрд. Крупные потребители газа вроде заводов по производству удобрений давно остановились, теперь Украина удобрения импортирует. Ну а металлурги по максимуму сократили потребление газа в пользу того же пылеугольного вдувания. Да и производство сократили с 24 млн тонн в год до 18,5 (2020). Меньше металла – меньше газа, все один к одному.

В итоге, если в 2013-м Украина потребляла более 50 млрд куб м газа, а в 2012-м – почти 55, то в 2020-м – менее 30. Из них почти 20 она добывает сама. По привычке украинская власть еще заводит старую шарманку о плохой РФ и дорогом газе. Но, как видим, сегодня цены на газ на Украине высоки совсем не из-за импорта. Так «Нафтогаз» компенсирует «льготную» цену для населения. Еще раз: газ собственной добычи стоит на Украине дороже, чем любой импортный. Дороже российского, дороже европейского. И даже катарского – неслучайно его намереваются закупать уже и там.

С ценами еще проще. Правительству Украины выгодно их повышение – так оно выводит из тени налоги и наполняет бюджет. Другие способы не работают. Правда, это двойным рикошетом лупит по населению (рост цен на товары и на коммунальные услуги). Но за свободу нужно платить.

Чисто теоретически Украине было бы выгодно покупать газ у той же Белоруссии по 300 и даже по 400 долл за тысячу кубометров. Поставлял же Лукашенко на Украину российский уголь. Но тут даже до споров с «Газпромом» не дойдет, не позволит ЕС. Ему такое положение вещей тоже выгодно: украинский экспорт не слишком докучает, свой бизнес производство на Украине не откроет. А у границ – всегда толпы украинцев. Жизнь на родине для них стала роскошью и заработать можно только в Европе.

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