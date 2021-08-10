Назначен новый гендиректор «Калашникова»

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10.08.2021, 16:56, Новости дня
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Совет директоров концерна «Калашников» назначил Владимира Лепина новым гендиректором компании.

«Решением совета директоров генеральным директором («Калашникова») назначен Владимир Лепин, прежде возглавлявший АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», а также являвшийся генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

Кроме того, совет директоров «Калашникова» прекратил полномочия занимавшего с 2019 года пост главы концерна Дмитрия Тарасова. В компании отметили, что под его руководством был реализован «масштабный план реформирования структуры группы компаний и начался процесс оптимизации непрофильных активов, который продолжается и по сей день». Также была проведена работа по подписанию ряда стратегически важных контрактов.

Владимир Лепин с января 2016 года возглавил НПО «Сплав», с 2018 года по совместительству – НПК «Техмаш».

Ране появилась информация о возможной смене гендиректора концерна «Калашников». Тогда сообщалось, что новым генеральным директором концерна «Калашников» вместо Дмитрия Тарасова, как ожидается, станет Владимир Лепин.



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