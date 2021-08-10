 

Минэнерго спрогнозировало позицию РФ на нефтяном рынке до 2040 года

10.08.2021, 16:56, Новости дня
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Россия сможет сохранять свою позицию на мировом нефтяном рынке в течение 15-20 лет, но спрос на российскую нефть в Европе в будущем будет снижаться, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

«Россия в течение 15-20 лет сможет сохранять свое место на нефтяном рынке, а дальше все будет зависеть от мировых трендов, скорости энергоперехода и от состояния нашей ресурсной базы. Я не вижу причин, почему Европа прекратит потреблять нефть, хотя в Европе спрос на нашу нефть будет уменьшаться, но при этом в Азии – увеличиваться», – сказал Сорокин в интервью агентству Рейтер, опубликованном на сайте Минэнерго России.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ выйти в лидеры по производству нового вида топлива.



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