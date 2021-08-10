В Перми восстанавливают сетчатку глаз у недоношенных младенцев по уникальной методике



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Ретинопатия недоношенных — это заболевание глаз, вызванное аномальным ростом кровеносных сосудов в светочувствительной части глаза (сетчатке) детей, родившихся раньше срока. Обычно этим заболеванием страдают младенцы, появившиеся на свет до 31 недели беременности и с весом около 1250 граммов и меньше. Когда состояние прогрессирует, аномальные сосуды сетчатки расширяются в стекловидное тело глаза, а кровотечение из сосудов способно вызвать рубцевание сетчатки, что в свою очередь может привести к частичной или полной слепоте.

В Пермской больнице эту патологию лечат методом интравитреального введения ингибитора ангиогенеза, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С помощью укола вводится специальный гель в глубокие ткани глаза, которые восстанавливают работу сосудов. Раньше эту операцию делали только подросшим недоношенным детям, но пермские медики одни из первых в РФ начали проводить вмешательство в первые дни после рождения малыша.

Сначала ребенка полностью обследуют, затем делают инъекцию. Вся процедура занимает несколько минут. Операцию делают не только в больнице, но и непосредственно в неонатологических отделениях, прямо в кувезе — инкубаторах для выхаживания недоношенных новорожденных.

«У большинства пациентов применение препарата позволяет сохранить зрение. С января 2021 года было проведено 10 успешных оперативных вмешательств. Такого класса операции относятся к высокотехнологичной медпомощи», — рассказала главный внештатный детский офтальмолог регионального минздрава Вера Усова.