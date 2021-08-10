Сумма, поступившая в госбюджет от игорного бизнеса, достигла 1 млрд. грн – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки, говорится в сообщении Комиссии. Половину прибыли передадут бюджетам местного самоуправления в населенных пунктах, где находятся соответствующие игорные заведения.

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Лицензия на ведение игорного бизнеса в Украине стоит от 6 до 72 млн грн (в зависимости от города и типа игорного бизнеса), сообщала Комиссия в апреле. Лицензии выдаются сроком на пять лет.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса, заявлял народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Контекст:

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания “Спейсикс”, которая является владельцем товарного знака “Космолот”. За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании “Фьорст элемент”, “Геймдев” и “Париматч”. Отдельно компания “Париматч” заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

В марте 2021 года Кабмин утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

По состоянию на март 2021 года в госбюджет Украины поступило в общей сложности 72 млн грн за лицензии на наземные казино.

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