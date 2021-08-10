После ухода Юрика с должности врио главы правления “Укрзалізниці” набсовет может препятствовать реформированию компании – СМИ

Агентство обратило внимание, что набсовет поблагодарил за работу Ивана Юрика, который накануне подал в отставку с должности врио главы правления “Укрзалізниці”.

По данным УНИАН, “многих удивил” тон заявления набсовета. Журналисты считают, что там “с теплотой” отозвались о топ-менеджере.

“Финансовые проблемы и коррупционные скандалы, которые не покидают госпредприятие все эти годы – также косвенно относятся и к персоне Юрика. Ведь часть своих доходов он получал непосредственно из карманов налогоплательщиков, которые через правительство являются конечным бенефициаром железнодорожного гиганта. Именно с его участием “Укрзалізниця”, по сути, провалила реформу корпоративного управления”, – говорится в материале агентства.

Как пишет УНИАН, на рынке есть мнение, что “несмотря на показательное желание реформировать и модернизировать “Укрзалізницю”, наблюдательный совет, по крайней мере его часть, которая ориентируется на нынешнего руководителя – может быть давно и плотно коррумпирован”.

Когда будет назначен новый врио главы правления, набсовет может быть лояльным, и поддерживать его, прогнозирует агентство. Но “на самом деле, уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге”, отмечается в статье.

Контекст:

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Юрик подал заявление об уходе с должности главы правления, набсовет удовлетворил его и рекомендовал назначить врио главы компании председателя правления “Укрзалізниці” Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. Юрик продолжит работать в компании в должности члена правления, ответственного за финансы.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

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