Выборы мэра Харькова – событие года в региональной политике. Подход Офиса президента к нему оказался провальным – политтехнолог

В блоге для сайта “Цензор.НЕТ” 9 августа она обратила внимание, что главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин в интервью российскому агентству “РИА Новости”, которое вышло 2 августа, говорил об одном из кандидатов в мэры Харькова – секретаре горсовета Игоре Терехове.

В частности, речь шла о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Терехов, по мнению Пушилина, относится к числу людей в Украине, “которые несмотря на риски, на угрозы националистов, пытаются бороться. Даже при должностях”.

“Этот пассаж от лидера сепаратистов вполне может быть не случайностью. Сам Терехов в 2014 году имел отношение к организации в Харькове митинга, на котором были замечены люди с российскими флагами – Пушилин может об этом прекрасно помнить и лично для себя четко идентифицировать Игоря Терехова как единомышленника еще с тех времен. Но в интервью он оценил именно нынешнюю работу Терехова. Видимо, то, что делает секретарь харьковского горсовета сейчас, отвечает и интересам “ДНР”, – пишет Одарченко.

Она отметила, то Терехов позиционирует себя как кандидат, который устраивает Офис президента и вспомнила последние интервью замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, отвечающего за региональную политику.

В частности, в беседе с “Forbes Украина”, Тимошенко говорил о кандидатах в мэры, не называя их фамилий.

“В Харькове есть два основных кандидата [Терехов и экс-нардеп Михаил Добкин]. Я, как замглавы Офиса президента, не могу агитировать. Вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат раскачивает ситуацию через медиа, но, думаю, выборы там пройдут спокойно и без сюрпризов”, – говорил он.

“Еще раньше Кирилл Тимошенко в интервью “Интерфаксу” сказал, что мэром Харькова обязательно должен быть человек проукраинских взглядов. Имен он не называл, но противопоставление другому кандидату в мэры – Михаилу Добкину – угадывается очень хорош”, – добавила Одарченко.

Она пишет, что кампания Терехова нацелена на проукраинскую часть электората.

“Но комплименты от настоящего сепаратиста получил почему-то именно Терехов. По логике Офиса президента выходит, что Пушилин – проукраинский. Потому что ему нравится то, что в Харькове делает Игорь Терехов, которого Кирилл Тимошенко считает проукраинским. А если отбросить шутки, то поддержка чиновником ответственным за региональную политику в ОП кандидатуры Игоря Терехова – глубоко ошибочна и дает все основания говорить о его некомпетентности. Внеочередные выборы в Харькове – главное событие года в региональной политике, и сейчас уже очевидно, что подход к ней у ОП оказался абсолютно провальным. И можно только надеяться, чтобы не было худших последствий – времени на исправление ошибок осталось немного”, – резюмировала она.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

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