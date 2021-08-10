Ученый Максим Шугалей внесет разнообразие в ЗакС Петербурга

Руководитель фонда помощи инвалидам “Матисов остров”, ученый-социолог Максим Шугалей выдвинул свою кандидатуру в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Главный редактор информационного агентства «МедиаПоток» Константин Терехов полагает, что обновление депутатского корпуса в лице Максима Шугалея пойдет только на пользу региону:

“Максим Шугалей – человек довольно известный, с большим опытом в разных сферах, поэтому если у него получится пройти, то от него определенно будет польза для региона”.

Заместитель главного редактора портала Monavista Daily Петр Еременко поделился, что лично не интересовался историей Максима Шугалея, но наслышан от знакомых, что это “настоящий и хороший политик, а не шоумен и представитель интересов буржуазии”.

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в свою очередь рассказал, что главное качество политика – это рождение идей или участие в этом процессе.

“Политик должен обладать даром влиять на людей. У нас много идеологов, которые на кухне рассуждают, как нужно страной управлять, но если они выйдут на улицу, потянутся ли за ними люди?” – задается вопросом Маркелов.