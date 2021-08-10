 

Проценко: предложения по перезагрузке системы здравоохранения войдут в народную программу “Единой России”

10.08.2021, 16:14, Разное
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Во вторник, 10 августа, Денис Проценко встретился с медиками в Иркутской области. Во время беседы с коллегами он обратил внимание на необходимость раннего начала реабилитации людей, которые перенесли ковид. Мол, она должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии.

Проценко отметил, что система здравоохранения в России прошла серьезное испытание пандемией коронавируса, однако инфекция еще не побеждена. Чтобы этот вопрос был решен, нужно продолжать вакцинацию, считает главврач больницы в Коммунарке. По его словам, лишь благодаря прививке все смогут вернуться к нормальной жизни.

Также Проценко подчеркнул: в столь нелегкое время нельзя забывать о развитии системы здравоохранения. “Сегодня звучали интересные предложения по перезагрузке системы здравоохранения, которые обязательно войдут в народную программу [“Единой России”]. Мы готовы внести в нее много интересных и полезных идей и предложений, которые помогут нам сделать медицинскую помощь в нашей стране максимально эффективной”, – сказал главврач больницы в Коммунарке.

Напомним, на съезде “Единой России” президент Владимир Путин поручил правительству и членам партии запустить программу развития медицинской реабилитации. По словам главы государства, на это должно быть выделено не менее 100 миллиардов рублей на 2021-2026 годы.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Денис Проценко включен в первую пятерку федеральной части списка партии “Единая России”. В нее же вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.



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