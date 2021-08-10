В Удмуртии будет газифицировано 110 тысяч домовладений до конца 2022 года – Турчак

По словам Андрея Турчака, под программу социальной догазификации подпадает четыре миллиона домовладений, из которых 110 тысяч – в Удмуртии. Он отметил, что в России половина домов находится менее чем в 200 метрах от существующего газопровода. “Это вопрос справедливости. Самое главное – то, о чем сказал президент: бесплатное подведение газа до границы земельного участка будет выполнено до конца 2022 года”, – сказал секретарь генсовета “Единой России”.

Он также отметил, в настоящий момент остро стоит вопрос с доведением трубы от границы участка непосредственно до дома и закупкой газового оборудования. По словам Турчака, такие расходы могут обременить большинство жителей, поэтому 32 региона уже приняли собственные программы поддержки для определенных льготных категорий.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе будет 11 льготных категорий. Кому-то компенсируют затраты на подключение газа (от 20% до 80%), а другим – льготные займы, отметил он.

“Уже в этом году зарезервировали на эти цели 40 миллион рублей, в следующем это будут 60 миллионов. Для тех категорий граждан, у которых есть сложности с подключением с точки зрения финансирования, мы окажем максимальную поддержку”, – сказал

Бречалов.

Кстати, договоренность с “Газпромом” о стандартизации стоимости минимально необходимого набора оборудования была достигнута в том числе благодаря депутатам от “Единой России”. Специалисты подсчитали, что минимальный набор оборудования укладывается в 42-45 тысяч рублей.

Напомним, в начале лета президент России Владимир Путин подписал закон с поправками “Единой России” о бесплатном подключении к газу. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.