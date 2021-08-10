На Ленинградском вокзале в Москве задержали физика-теоретика, отказавшегося поднять жестяную банку по просьбе полицейского

В сети появилось видео силового задержания молодого человека на Ленинградском вокзале в Москве. По словам очевидца и оператора, парень проходил от платформы к выходу, как ему вдруг перегородил путь полицейский и дубинкой опрокинул на пол банку от газировки, после чего сказал “подними банку”. Молодой человек отказался выполнять требование стража порядка и правоохранитель начал ему угрожать, если он не подчинится. После третьего отказа парня ударили шокером на дубинке, скрутили и повели в привокзальное отделение УВД.

Московские журналисты уже назвали происшествие полицейским беспределом и обратились с жалобой в прокуратуру, где ответили, что рассмотрят дело. Молодому человеку, который оказался доктором наук и физиком-теоретиком Курчатовского института Григорием Фрименчуком, дали трое суток ареста за нарушение общественного порядка и препятствию работы полицейского.

Сегодня же прокуратура рассмотрела дело и вынесла приговор младшему лейтенанту на видео. Полицейский получил штраф 800 рублей за выброс мусора на территории вокзала.

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