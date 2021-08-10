 

Названы вероятные сроки начала эксплуатации самолета L-410 на поплавковом шасси

10.08.2021, 16:02, Новости дня
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Минобороны РФ надеется до конца года начать использовать в Сибири и Арктике двухмоторный самолет для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи – это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки – для того чтобы мы могли использовать эти самолеты в Сибири и арктических районах нашей страны», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, снег и грунт. Шойгу отметил, что на L-410, в основном, обучаются пилоты Военно-транспортной авиации. 

«У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов», – заключил он.

Отмечается, что L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году. 

Ранее Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей. В планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.



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