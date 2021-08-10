Слоган «Наши парни» нанесут на форму «пляжников» сборной ЧМ в Москве вместо герба России

Сборная РФ по пляжному футболу выступит на чемпионате мира в Москве без гербовой символики ввиду решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным антидопинговым агентством (WADA), сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

В сообщении на сайте РФС говорится, что «национальная сборная России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира сыграет в новой форме без гербовой символики», ее место займет название коммуникационной компании РФС «Наши парни».

Указывается, что коммуникационная компания «Наши парни» – это бренд РФС, созданный два года назад с целью объединить футболистов, профессионалов, любителей, болельщиков, местные и федеральные власти вокруг российского футбола.

Под брендом был запущен официальный клуб болельщиков РФС, проведено множество региональных матч-дей кампаний.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

При этом ранее МОК отказался наказывать за использование символики РФ на ОИ в Токио. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов.