ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки, запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В квартирах членов секты прошли обыски, у них изъята литература экстремистского содержания, средства связи, компьютеры и носители информации.

В отношении двух жителей Армянска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Ранее в Сочи нескольких местных жителей задержали за вербовку в «Свидетели Иеговы».