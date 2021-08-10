 

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму

10.08.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки, запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В квартирах членов секты прошли обыски, у них изъята литература экстремистского содержания, средства связи, компьютеры и носители информации. 

В отношении двух жителей Армянска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Ранее в Сочи нескольких местных жителей задержали за вербовку в «Свидетели Иеговы». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин

02.01 / Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

07.03 / Сотрудники МВД провели праздничный флешмоб в метро Москвы к 8 Марта

01.05 / “Патриотический марш вышиванок”. В КГГА заявили, что не могли запретить марш в честь дивизии СС “Галичина”

24.06 / Владелец горевшего одесского отеля сообщил, что суд отказался избирать ему меру пресечения

18.01 / Терапевт порекомендовала постельный режим метеозависимым людям из-за резкого потепления

10.11 / На конкурсе красоты в Новой Зеландии победила женщина-трансгендер

20.03 / Ученый сказал, когда на Земле закончится нефть

01.01 / Синоптики рассказал об «околонулевой апатии» в Москве

27.03 / 28 марта в Украине пройдут довыборы в Раду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика