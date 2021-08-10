Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Риналь Мухаметов и другие на премьере мюзикла “Аннетт”

Вчера в кинотеатре “Художественный” состоялся закрытый показ мюзикла французского режиссера Леона Каракса и фильма-открытия 74-го Каннского кинофестиваля “Аннетт” с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

Первыми в России картину посмотрели Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Риналь Мухаметов, Александр Горчилин, Инга Меладзе, Павел Артемьев, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Алена Водонаева, Яна Гладких, Рита Дакота, Эвелина Бледанс, Маруся Зыкова и другие.

Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Риналь Мухаметов Кирилл Сафонов и Саша Савельева Инга Меладзе

В центре сюжета “Аннетт” – история стендап-комика и его жены, оперной певицы, после смерти которой ее муж остается один с 2-летней дочерью на руках. А через какое-то время у нее обнаруживается необычный дар. В фильме также снялся звезда сериала “Теория большого взрыва” Саймон Хелберг, а музыканты группы Sparks Рон Мэйл и Рассел Мэйл стали сценаристами и композиторами картины.

У мюзикла “Аннетт” интересная история: дело в том, что идея фильма родилась также во время Каннского кинофестиваля. На одном из биеннале братья Мэйл, которые уже несколько лет работали над сценарием мюзикла, встретили Каракса и рассказали ему об идее мюзикла. Режиссеру идея понравилась и он начал производство картины. В 2016 году было заявлено, что главные роли сыграют Адам Драйвер и Руни Мара, потом ее сменила Мишель Уильямс, но вскоре и она покинула проект. А уже в 2019 году к касту присоединилась Марион Котийяр.

Мария Шумакова Александр Кузнецов Рита Дакота Алена Водонаева Александр Горчилин Маруся Зыкова Светлана Камынина Яна Гладких Паша Артемьев Группа “Фабрика” Эвелина Бледанс