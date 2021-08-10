 

Белорусская прокуратура запросила 3,5 года колонии строгого режима для боксера Кудина, которого экстрадировали из РФ

10.08.2021, 15:34, Новости дня
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Правозащитники заявили, что сегодня в суде проходят дебаты между сторонами по делу Кудина.

Спортсмена обвиняют в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. 

Контекст:

Кудина задержали в Беларуси после акции протеста 10 августа 2020 года, а 21 августа отпустили. Сам спортсмен говорил каналу “Настоящее время”, что “применил самооборону, пострадало несколько силовиков”.

Через некоторое время спортсмен оказался в России и просил там политического убежища. 21 января 2021 года Кудина задержали в Москве. Позже суд принял решение, что его можно выслать в Беларусь.

Кудина экстрадировали в Беларусь 22 июля.

“Русская служба BBC” отмечает, что после того, как 21 июля суд в России подтвердил решение об экстрадиции Кудина в Беларусь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал остановить высылку. ЕСПЧ ссылался на документ, согласно которому сначала нужно было изучить вопрос, грозят ли Кудину в Минске пытки. Россия решение ЕСПЧ не выполнила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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