 

Истребители НАТО за неделю трижды поднимались для сопровождения военных самолетов РФ – минобороны Литвы

10.08.2021, 15:34, Новости дня
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Два инцидента произошли 3 августа (истребители НАТО сопровождали шесть российских самолетов), еще один инцидент – 5 августа (сопровождались пять российских самолетов).

В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, и не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Контекст:

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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