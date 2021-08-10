 

Сеть АЗС БРСМ отказалась от продаж бензина заводского качества – СМИ

10.08.2021, 15:34, Новости дня
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“Согласно данным сертификата на бензин Plus А-92 Евро5-Е5, который реализуется БРСМ, он производится ООО “Стандарт Ойл-2000″ (город Гадяч Полтавской области) на нефтебазе в селе Переяславское (Киевская область) путем добавления в бензин Мозырского НПЗ [Беларусь] топливного этанола в объеме 1%”, – говорится в материале. 

Портал отмечает, что в приложении к сертификату указано – эта процедура является улучшением качества бензина и может применяться к нефтепродуктам всех поставщиков бензина А-92 в Украину – белорусских Мозырского и Новополоцкого НПЗ, а также украинских Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

Директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн сказал изданию, что такая практика опасна. 

“Нигде в стандартизированное топливо добровольно не добавляют новые компоненты, особенно такие агрессивные как спирты. В этом нет ни технологического, ни экономического смысла. Исключение составляют моющие присадки, которые давно используются ведущими сетями АЗС и которые не приводят к изменению физико-химических свойств моторных топлив”, – заявил он. 

По мнению эксперта, “любые манипуляции” с добавлением каких-либо компонентов несут риски утраты оригинального качества нефтепродуктов. Он связывает такие действия сети с возможными налоговыми злоупотреблениями. 

“Процесс производства топлива на нефтебазе или мини-НПЗ никто не контролирует. Мы видим, что БРСМ закупает и производит большие объемы безакцизных компонентов – фракции с мини-НПЗ, спирты, октаноповышающие растворители. Дальнейшее превращение этой номенклатуры в подакцизные товарные нефтепродукты без уплаты акциза – основная задача таких производств”, – добавил Куюн. 

Контекст:

По данным enkorr, до мая 2021 года единственной заводской маркой бензина в сети БРСМ был бензин А-92 белорусского производства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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