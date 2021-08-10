Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix

“Кэтрин Зета-Джонс воплотит в культовый образ Мортиши Аддамс, а [пуэрто-риканский актер] Луис Гусман оживит жизнерадостного Гомеса Аддамса в предстоящем телесериале “Уэнсдэй”, – говорится в публикации.

Роль Уэнсдей Аддамс сыграет американская актриса Дженна Ортега.

Издание Varietyсообщает, что события в сериале будут разворачиваться вокруг Уэнсдэй – дочери Мортиши и Гомеса, которая учится в академии Nevermore. Ей предстоит овладеть экстрасенсорными способностями, раскрыть тайну родителей и остановить серийного убийцу. Дата премьеры первого эпизода сериала пока не называется.

Известно, что Бертон снимет восемь эпизодов.

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Публикация от Netflix US (@netflix)

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила “Оскар” за роль второго плана в мюзикле “Чикаго”.

Ранее в образе Мортиши Аддамс в различных кинопроектах снимались актрисы Кэролин Джонс и Анжелика Хьюстон. По мотивам одноименного сериала и комиксов Чарльза Аддамса были созданы также мультсериалы, видеоигры и полнометражные мультфильмы.

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