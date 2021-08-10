В Китае ограничивают мощность зарядных устройств

В том время, как Xiaomi объявила о грядущем выпуске быстрой беспроводной зарядки для смартфонов мощностью 70-80 Вт, стало известно, что использование такого устройства на территории КНР, скорее всего, станет невозможным. Дело в том, что в правительстве Китая сейчас рассматривают документ, который ограничивает мощность беспроводных зарядок.

Если он вступит в силу (а, скорее всего, так и будет), то с 31 декабря текущего года на территории КНР будет запрещено продавать беспроводные зарядки для мобильных устройств, мощность которых превышает 50 Вт.

Чиновники пока никак не поясняют логику своего решения. Однако эксперты догадываются, что такие устройства могут создавать помехи для работы других беспроводных систем.