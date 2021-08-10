 

Компанию Huawei вынуждают продать производство серверов

10.08.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции не позволяют китайской компании Huawei полноценно производить серверное оборудование. Поэтому бывшего индустриального гиганта сейчас вынуждают продать это подразделение.

Напомним, что ранее «Хуавей» продал принадлежащий ему бренд Honor. Теперь новообразованная компания неплохо чувствует себя на мировом рынка. Но если бы Huawei не отпустил торговую марку в свободное плаванье, скорее всего, бренд уже бы прекратил свое существование.

С серверным производством похожая ситуация, говорят эксперты. Там проблема в том, что выпуск оборудования невозможен без американских чипов Intel. А китайская компания пока не в состоянии предложить достойные заменители собственного изготовления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / В РФ объявили в розыск молдавского бизнесмена Усатого

03.02 / Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот

20.11 / Под санкции США против КНДР попали две базирующиеся в РФ компании

13.01 / Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

27.02 / Оппозиция встретила аплодисментами отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Армении

04.07 / Курт Волкер: Путин должен понять, что продолжение войны не в интересах России

26.05 / Совбез ООН 26 мая обсудит ситуацию в Беларуси. Обсуждение пройдет за закрытыми дверями

11.08 / Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса

24.06 / Израиль отложил открытие границ для иностранных туристов

14.09 / Оппозиция захотела устроить в Белоруссии экономический спад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика