Компанию Huawei вынуждают продать производство серверов

Санкции не позволяют китайской компании Huawei полноценно производить серверное оборудование. Поэтому бывшего индустриального гиганта сейчас вынуждают продать это подразделение.

Напомним, что ранее «Хуавей» продал принадлежащий ему бренд Honor. Теперь новообразованная компания неплохо чувствует себя на мировом рынка. Но если бы Huawei не отпустил торговую марку в свободное плаванье, скорее всего, бренд уже бы прекратил свое существование.

С серверным производством похожая ситуация, говорят эксперты. Там проблема в том, что выпуск оборудования невозможен без американских чипов Intel. А китайская компания пока не в состоянии предложить достойные заменители собственного изготовления.