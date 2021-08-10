 

Ученые оценили возможность полного искоренения коронавируса

10.08.2021, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Новой Зеландии после проведения исследования оценили возможность 100-процентного искоренения коронавируса. Отмечается, что в случае с COVID-19 это сделать возможно, но результаты будут не такими, какие фиксировались при распространении вируса натуральной оспы.
Под искоренением коронавируса понимается снижение показателей заболеваемости до нуля. Для этого должны быть приняты преднамеренные усилия. В ходе проведения исследования исследователи определили факторы, которые помогли победить иные вирусные болезни (полиомиелит и оспу). В данном случае речь идет о социально-экономических, политических, технических факторов, а также вакцинации. Оспу удалось полностью искоренить в 1980 году.

Ученые оценили по трехбалльной шкале 17 переменных. Среди них было наличие безопасной и действенной вакцины, пожизненный иммунитет, эффективность проводимых профилактических мероприятий. Исследователи заявили, что в искоренении коронавируса есть технические проблемы. Все дело в том, что общественность не охотно желает вакцинироваться. Также в резервуарах для животных COVID-19 может сохраняться. Борьбу с инфекционным заболеванием облегчают меры, проводимые государствами во всем мире: социальное дистанцирование, контроль на таможне, отслеживание контактов, использование средств индивидуальной защиты.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Алексей Навальный выдал кадры из GTA 5 за недвижимость Путина

03.11 / Таинственный спаситель на дороге был Ангелом-Хранителем?

03.06 / На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры

25.11 / Сбросим маски: эксперт рассказал, как и когда надо их менять

29.10 / “Серьезная эволюционная задача”: Эксперты назвали нежелательную для бритья часть тела

05.07 / Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой откопали в саду «кости»

12.12 / 30 миллионов для Танюши – Личное мнение

10.07 / Мнение: Великий предприниматель: россиянина угрожают убить за куклы Джорджа Флойда

28.01 / Ученые определили причину ежегодного увеличения Атлантического океана

18.06 / Розоволосый призывник посмешил пользователей Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика