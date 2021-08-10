Ученые оценили возможность полного искоренения коронавируса

Ученые из Новой Зеландии после проведения исследования оценили возможность 100-процентного искоренения коронавируса. Отмечается, что в случае с COVID-19 это сделать возможно, но результаты будут не такими, какие фиксировались при распространении вируса натуральной оспы.

Под искоренением коронавируса понимается снижение показателей заболеваемости до нуля. Для этого должны быть приняты преднамеренные усилия. В ходе проведения исследования исследователи определили факторы, которые помогли победить иные вирусные болезни (полиомиелит и оспу). В данном случае речь идет о социально-экономических, политических, технических факторов, а также вакцинации. Оспу удалось полностью искоренить в 1980 году.

Ученые оценили по трехбалльной шкале 17 переменных. Среди них было наличие безопасной и действенной вакцины, пожизненный иммунитет, эффективность проводимых профилактических мероприятий. Исследователи заявили, что в искоренении коронавируса есть технические проблемы. Все дело в том, что общественность не охотно желает вакцинироваться. Также в резервуарах для животных COVID-19 может сохраняться. Борьбу с инфекционным заболеванием облегчают меры, проводимые государствами во всем мире: социальное дистанцирование, контроль на таможне, отслеживание контактов, использование средств индивидуальной защиты.

Источник: lenta.ru