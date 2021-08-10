 

Ольга Орлова выступила против гостевых браков

10.08.2021, 15:26, Разное
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Ведущая и певица Ольга Орлова объяснила, почему она выступает против «гостевых» браков. Свое мнение по этому поводу артистка выразила в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы фолловеров.
Ольга Орлова часто общается со своими подписчиками. Недавно один из пользователей затронул тему «гостевых браков». Ведущая заявила, что в ее картине мира житель и жительница должны жить вместе: спать в одной постели, завтракать, ужинать, решать бытовые вопросы. Иной вариант для нее является недопустимым.

Сама же Орлова живет со своим возлюбленным вместе. До этого она встречалась с избранником шесть месяцев. Личность возлюбленного ведущая «Дом-2» предпочитает не раскрывать. Время от времени Орлова публикует фотографии, на которых ее избранник запечатлен со спины.

Возлюбленного ведущей зовут Валерий, он занимается бизнесом. Избранник старше знаменитости на десять лет. В одном из недавних интервью Орлова заявила, что у ее возлюбленного по отношению к ней присутствуют самые серьезные намерения. При этом экс-солистка группы «Блестящие» не верит в любовь с первого взгляда. Она считает, что любые отношения необходимо проверить временем.

Изображение взято с: Instagram @olgaorlova1311
Напомним, что Ольга Орлова воспитывает взрослого сына, рожденного в браке с Александром Кармановым. Наследнику артистки нравится ее новый возлюбленный, он нашел с ним общий язык.

Источник: www.instagram.com



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