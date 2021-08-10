Vivo X70 Pro с Dimensity 1200 и 12 ГБ ОЗУ может стать одним из лучших камерофонов года

В Сети появились первые описания и результаты тестирования Vivo X70 Pro. Эксперты считают, что устройство с Dimensity 1200 и 12 ГБ ОЗУ потенциально сможет стать одним из лучших камерофонов года.

Свой новый флагманский смартфон собирается выпустить на международный рынок компания Vivo. X70 Pro оснащен продуктивной и быстрой однокристальной мобильной платформой Dimensity 1200. Ее восемь ядер работают на частоте до 3,0 ГГц, за графику в системе отвечает ускоритель Mali-G77 MC9, а модем 5G обеспечивает скорость передачи данных до 4,7 Гбит/с. Дополняет мощный процессор чип оперативной памяти объемом 12 гигабайт, что даёт широкие возможности в многозадачности аппарата.

Однако не только в этом заключаются главные «изюминки» девайса. Vivo X70 Pro получит также высококачественный многомодульный блок фото-видео-камеры. Диапазон ее масштабирования, согласно инсайдерской информации, будет соответствовать 5-кратному оптическому увеличению и 100-кратному цифровому. Это, предполагают техноблогеры, даёт основания полагать, что грядущая новинка может стать одним из лучших камерофонов года.

AMOLED-дисплей аппарата выполнят по технологии Full HD+ либо 2К, частота обновления изображения на экране ожидается на уровне 120 Герц. Кроме того, лицевая панель получит защиту сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 6. Работать устройство будет на одиннадцатой генерации операционной системы Android. Линейку X70 Vivo представит уже в сентябре текущего года. Ближе к официальной презентации станут известны и остальные характеристики, а также стоимость Pro-модели.

Источник: 3dnews.ru